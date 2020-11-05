"Мы прекрасно играли в первом тайме, могли вести в два мяча, но закончили его со счетом 1:1. В игре было три главных момента: нереализованный нами пенальти, удаление Гуйе и пенальти в наши ворота. Это слишком много, чтобы победить.

Игроки ПСЖ застряли в лифте перед поединком с РБ Лейпциг – Верратти избежал одного из своих страхов

Мне кажется, мы отдали все силы. РБ Лейпциг играет в атлетический футбол – как Ливерпуль, Аталанта или Зальцбург. И нам приходится принимать такую ​​игру и прилагать соответствующие усилия. Мы вполне могли обыграть РБ Лейпциг с таким же счетом, с которым он обыграл нас.

У нас очень тяжелая группа. РБ Лейпциг – очень сильная команда, одна из лучших в Германии, но сегодня они не были лучше нас. Сделаем все, чтобы исправить ситуацию во втором матче", – цитирует Тухеля издание L'Equipe.

Напомним, поражение опустило французскую команду на третью строчку турнирной таблицы группы Н. РБ Лейпциг делит с Манчестер Юнайтед первое-второе место, замыкает квартет Истанбул Башакшехир.

ПСЖ без Неймара и Мбаппе проиграл Лейпцигу, Боруссия с дублем Холанда разгромила Брюгге – Лига чемпионов, все результаты