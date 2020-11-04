Підготовка ПСЖ до матчу 3 туру ЛЧ проти РБ Лейпциг була перервана курйозним інцидентом.

Кілька гравців паризького гранда застрягли в ліфті. Захисник Лайвен Курзава навіть встиг провести трансляцію з місця подій.

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Футболістам ПСЖ довелося чекати понад годину до прибуття рятувальників. На щастя, серед "полонених" не було хавбека Марко Верратті, у якого є страх перед ліфтами. Всі благополучно вибралися з пастки.

Нагадаємо, поєдинок РБ Лейпциг – ПСЖ відбудеться сьогодні, початок о 22:00 за київським часом.

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