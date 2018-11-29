Тухель пояснив, завдяки чому ПСЖ здолав Ліверпуль

Керманич французького Парі Сен-Жермен Томас Тухель поділився емоціями після перемоги своїх підопічних над англійським Ліверпулем (2:1) у 5-му турі групового етапу Ліги чемпіонів.

"Ми мали останній шанс довести, що можемо успішно протистояти командам рівня Ліверпуля. Ми грали з правильним ставленням і енергією, діяли як справжній колектив і багато працювали на полі. Ми виграли дуже важливий матч.

ПСЖ закономірно обіграв Ліверпуль – фіналісти Ліги чемпіонів опустились на 3-є місце

Дуже важко захищатися проти Салаха, Мане та Фірміно. Але кожен гравець ПСЖ сьогодні був готовий підставити плече партнеру. Саме з таким ставленням і потрібно грати з Ліверпулем. ПСЖ зробив великий крок уперед. Гравці втомилися, але пишаються собою. Ця перемога поможе покращити атмосферу в роздягальні на кілька тижнів", – наводить слова Тухеля офіційний сайт УЄФА.

Відзначимо, що парижани здолали мерсисайдців завдяки голам Берната та Неймара. Єдиний м'яч у складі "червоних" забив Джеймс Мілнер.