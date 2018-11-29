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Тухель пояснив, завдяки чому ПСЖ здолав Ліверпуль

09:43 287 Читать на русском
Тухель пояснив, завдяки чому ПСЖ здолав Ліверпуль
Томас Тухель / Reuters

Керманич французького Парі Сен-Жермен Томас Тухель поділився емоціями після перемоги своїх підопічних над англійським Ліверпулем (2:1) у 5-му турі групового етапу Ліги чемпіонів.

"Ми мали останній шанс довести, що можемо успішно протистояти командам рівня Ліверпуля. Ми грали з правильним ставленням і енергією, діяли як справжній колектив і багато працювали на полі. Ми виграли дуже важливий матч.

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Дуже важко захищатися проти Салаха, Мане та Фірміно. Але кожен гравець ПСЖ сьогодні був готовий підставити плече партнеру. Саме з таким ставленням і потрібно грати з Ліверпулем. ПСЖ зробив великий крок уперед. Гравці втомилися, але пишаються собою. Ця перемога поможе покращити атмосферу в роздягальні на кілька тижнів", – наводить слова Тухеля офіційний сайт УЄФА.

Відзначимо, що парижани здолали мерсисайдців завдяки голам Берната та Неймара. Єдиний м'яч у складі "червоних" забив Джеймс Мілнер.

Ліга чемпіонів5 турПарк де Пренс (Париж)

Парі Сен-Жермен - Ліверпуль: Середа 28 листопада 2018

Парі Сен-Жермен
Матч завершено
2 : 1
Ліверпуль
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Теги
Ліга чемпіонів Парі Сен-Жермен - Ліверпуль Парі Сен-Жермен Парі Сен-Жермен Томас Тухель Томас Тухель
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