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Тухель объяснил, благодаря чему ПСЖ одолел Ливерпуль

09:43 53 Читати українською
Тухель объяснил, благодаря чему ПСЖ одолел Ливерпуль
Томас Тухель / Reuters

Наставник французского Пари Сен-Жермен Томас Тухель поделился эмоциями после победы своих подопечных над английским Ливерпулем (2:1) в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

"У нас был последний шанс доказать, что можем успешно противостоять командам уровня Ливерпуля. Мы играли с правильным отношением и энергией, действовали как настоящий коллектив и много работали на поле. Мы выиграли очень важный матч.

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Очень трудно защищаться против Салаха, Мане и Фирмино. Но каждый игрок ПСЖ сегодня был готов подставить плечо партнеру. Именно с таким отношением и нужно играть с Ливерпулем. ПСЖ сделал большой шаг вперед. Игроки устали, но гордятся собой. Эта победа поможет улучшить атмосферу в раздевалке на несколько недель", – приводит слова Тухеля официальный сайт УЕФА.

Отметим, что парижане одолели мерсисайдцев благодаря голам Берната и Неймара. Единственный мяч в составе "красных" забил Джеймс Милнер.

Лига чемпионов5 турПарк де Пренс (Париж)

Пари Сен-Жермен - Ливерпуль: Среда 28 ноября 2018

Пари Сен-Жермен
Матч окончен
2 : 1
Ливерпуль
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Лига чемпионов Пари Сен-Жермен - Ливерпуль Пари Сен-Жермен Пари Сен-Жермен Томас Тухель Томас Тухель
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