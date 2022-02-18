"Усе досить складно. Це виклик, і ми таке любимо. 16 очок відставання – це дуже багато, надто далеко від того, чого ми хочемо, вимагаємо від себе, але така реальність. Необхідний реалістичний підхід, тому ми не повинні забуватися, думаючи про перемогу в АПЛ. Потрібно усвідомити, що зараз ми боремося за топ-4, а це дуже серйозно.

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Наприкінці сезону можна озирнутися назад, подумати про причини та спробувати зробити щось краще. Звичайно, ми намагаємося вдосконалюватись протягом сезону, але зараз потрібно бути реалістами. На даний момент, для нас все не так просто", – наводить слова Тухеля si.com.

Додамо, що Челсі відстає від першого Манчестер Сіті на 16 очок, маючи гру в запасі. Цими вихідними лондонці зустрінуться з Крістал Пелас, матч запланований на 19 лютого, початок о 17:00.

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