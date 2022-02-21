"Есть уже целая история о том, что у нападающих в Челси возникают проблемы. Это действительно не самое простое место в мире для форвардов. На мой взгляд, Челси – команда с надежной обороной, физически сильная, со своим подходом к официальным матчам.

"Нужно быть реалистами": Тухель категорически оценил шансы Челси на победу в АПЛ

Мы требуем от форвардов много внимания уделять обороне. Хотим быть физически мощным, трудолюбивым коллективом, в котором есть место не только технике. Таков наш вид спорта. Мы продолжим играть командно, с верой в себя. Это наше видение футбола.

Все мы знаем, что французский футбол очень силовой. Тамошние футболисты очень сильны физически, смело идут в обыгрыш один на один, дисциплинированно действуют с мячом. Лилль подходит к этой игре в статусе андердога. Для нас ситуация стандартная: мы с уважением относимся к игре, уважаем соперника и готовимся к поединку в обычном режиме", – сказал Тухель официальный сайт УЕФА .

Болей, испытывай настоящие эмоции во время Лиги чемпионов вместе с друзьями и любимой Żubrówka! Żubrówka – открой легенду! Для тех, кто хочет настоящего! Узнать больше о Żubrówka здесь.

Заметим, что первое противостояние Челси и действующих чемпионов Франции состоится уже завтра, 22 февраля, в 22:00. Ответный матч запланирован на 16 марта.