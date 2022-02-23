"Ми знову зіграли на нуль, причому цілком заслужено. Було непросто закрити Лілль, який є дуже сильною командою. Не все пройшло ідеально, але серйозні можливості для взяття воріт ми противнику створити не дозволили і взагалі виглядали надійно. У перерві ми змінили структуру гри, створили блок із п'яти гравців. З'явилися моменти, ми забили, але потім стали пасивними та відійшли назад. Після цього у нас виникли невеликі проблеми.

Комфортна перемога лондонців у відеоогляді матчу Челсі – Лілль – 2:0

Я дуже задоволений грою Канте. В останніх матчах йому не вистачало впевненості та інтенсивності, але сьогодні він зробив крок уперед. Ви самі могли бачити, який вплив він має на гру, коли перебуває у формі.

Поки що не можу точно сказати, що з травмованими. Я мав замінити Ковачіча ще в перерві, тоді я мав би більше замін. Ще не обговорював із лікарями травму Зієша, але сподіваюся, що з ним не сталося нічого серйозного. Тільки-но закінчився вівторок, у нас ще багато часу до наступного матчу, який пройде в неділю. Звичайно, нам не подобається така кількість травм, тому у нас проблеми і з тактикою, і з лавкою. Я сподіваюся, що Зієш та Ковачіч встигнуть відновитися до вихідних", – цитує Тухеля офіційний сайт УЄФА.

Челсі переміг Лілль у домашньому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів – лондонці зробили вагому заявку на чвертьфінал