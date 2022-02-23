"Мы снова сыграли на ноль, причем вполне заслуженно. Было непросто закрыть Лилль, который является очень сильной командой. Не все прошло идеально, но серьезные возможности для взятия ворот мы противнику создать не позволили и вообще выглядели надежно. В перерыве мы изменили структуру игры, создали блок из пяти игроков, появились моменты, мы забили, но стали пассивными и отошли назад, после чего у нас возникли небольшие проблемы.

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Я очень доволен игрой Канте. В последних матчах ему не хватало уверенности и интенсивности, но сегодня он сделал шаг вперед. Вы сами могли видеть, какое влияние оно оказывает на игру, когда находится в форме.

Пока не могу точно сказать, что с травмированными. Я должен был заменить Ковачича еще в перерыве, тогда у меня было бы больше замен. Пока не обсуждал с врачами травму Зиеша, но надеюсь, что с ним не произошло ничего серьезного. Как только закончился вторник, у нас еще много времени до следующего матча, который пройдет в воскресенье. Конечно, нам не нравится такое количество травм, потому у нас проблемы и с тактикой, и со скамейкой. Я надеюсь, что Зиеш и Ковачич успеют восстановиться к выходным", – сказал Тухель официальный сайт УЕФА.

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