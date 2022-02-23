Челсі впевнено здолав Лілль у першій зустрічі 1/8 фіналі Ліги чемпіонів. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Чемпіон Франції протримався лише 7 хвилин. Зієш якісно подав кутовий, а Хаверц з рикошетом від газону поцілив у дев'ятку. Лілль непогано виглядав до перерви, але реалізувати бодай один момент "догам" не вдалося.

Челсі переміг Лілль у домашньому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів – лондонці зробили вагому заявку на чвертьфінал

Челсі використовував свої нагоди значно розумніше. Канте протягнув м'яч через півполя і викотив зручну передачу на Пулішіча, який чітко пробив повз голкіпера. 0:2 – домашньою перемогою команда Тухеля майже гарантувала собі чвертьфінал Ліги чемпіонів.