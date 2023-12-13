Манчестер Сіті переміг Црвену Звезду в 6 турі групового турніру ЛЧ 2023/24. Дивіться відео голів і огляд поєдинку на "Футбол 24".

Манчестер Сіті став першою командою з Англії, яка виграла 8 поспіль матчів Ліги/Кубка чемпіонів. Встановити рекорд команді Хосепа Гвардіоли допомогла перемога у Белграді над Црвеною Звездою, яка достроково втратила всі шанси навіть на Лігу Європи.

Ліга чемпіонів: Манчестер Сіті дублерами побив Црвену Звезду, РБ Лейпциг розібрався з Янг Бойз

Відзначилися дублери – Гемілтон (гол і зароблений пенальті), Бобб і Філліпс. Црвена Звезда двічі скорочувала відставання, але уникнути поразки не змогла. Ман Сіті завершив груповий турнір ЛЧ з максимальним показником – 18 очок. У сербів 1 бал і останнє місце групи G.