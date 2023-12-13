Манчестер Сити победил Црвену Звезду в 6-м туре группового турнира ЛЧ 2023/24. Смотрите видео голов и обзор поединка на "Футбол 24".

Манчестер Сити стал первой командой из Англии, выигравшей 8 матчей Лиги/Кубка чемпионов. Установить рекорд команде Хосепа Гвардиолы помогла победа в Белграде над Црвеной Звездой, которая досрочно потеряла все шансы даже на Лигу Европы.

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Отличились дублеры – Хэмилтон (гол и заработанный пенальти), Бобб и Филлипс. Црвена Звезда дважды сокращала отставание, но избежать поражения не смогла. Ман Сити завершил групповой турнир ЛЧ с максимальным показателем – 18 очков. У сербов 1 балл и последнее место группы G.