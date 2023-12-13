Ліга чемпіонів, груповий етап, 6 тур

Црвена Звезда – Манчестер Сіті – 2:3

Голи: Хван, 76, Катай, 90+1 – Гемілтон, 19, Бобб, 62, Філліпс, 85 (пен)

РБ Лейпциг – Янг Бойз – 2:1

Голи: Шешко, 51, Форсберг, 56 – Коллі, 53

Манчестер Сіті давно вирішив усі завдання, тому Пеп Гвардіола випустив сьогодні дублерів. В атаці вийшли молоді Гемілтон і Бобб, знайшлося місце навіть Філліпсу.

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Црвена Звезда за жодних умов не могла піднятися з дна таблиці, однак намагалася створити найсильнішій команді Європи проблеми. Африканські легіонери – Канга, Ндіає, Олаїнка – неточно били по воротах.

Сіті навіть у такому складі оформив перемогу. У першому таймі відзначився дебютант Гемілтон. 20-річний форвард красиво забив з-під Драговіча, просто осоромивши колишнього захисника Динамо.

У другому таймі Бобб також сміливо пішов на суперників і подвоїв перевагу "містян". Хван забив гол престижу, однак Гемілтон своїм дриблінгом заробив пенальті – Філліпс реалізував 11-метровий.

Звезда у компенсований час забила ще раз зусиллями Катая, але врятуватися не змогла. Манчестер Сіті пройшов груповий етап Ліги чемпіонів з ідеальними показниками: 18 очок, 17 голів і перше місце.

Лейпциг фінішував другим у квартеті, виконавши обов'язкову програму – 4 перемоги над Янг Бойз і Црвеною Звездою. Сьогодні саксонці здолали гостей зі Швейцарії в рівному поєдинку.

Шешко забив на початку кожного з таймів, але перший гол скасували через офсайд. Другий був легальним. Янг Бойз відповіли точним ударом Коллі, але Лейпциг відновив перевагу голом Форсберга.

Янг Бойз до фінального свистка намагалися вирвати нічию на прощання з Лігою чемпіонів, але гол Янко не зарахували через положення поза грою. Швейцарці йдуть у Лігу Європи, а Црвена Звезда вилітає з Європи.