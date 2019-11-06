Цітаішвілі розповів, завдяки чому Динамо U-19 здолало ПАОК

Нападник київського Динамо Георгій Цітаішвілі прокоментував перемогу Динамо U-19 у матчі Юнацької ліги УЄФА над грецьким ПАОКом.

"Чесно кажучи, давно не грав. Це відчувалося фізично. На 60-й хвилині вже було важко. Як би не тренувався, як би не бігав, це не допоможе. Треба грати, щоб бути готовим. Я дуже радий, що вдалося допомогти. Ще буде друга гра, і я сподіваюся, що буду грати.

Дуже приємно, коли на наші матчі приходять люди. Вдома у нас добре виходить – ми відчуваємо підтримку, і нам легше грати. Виступати перед своїми вболівальниками завжди мотивує.

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Що говорив тренер перед грою? Розмова була. Я сам розумію, що найдосвідченіший в цій команді і повинен бути лідером на полі. Підказувати і грати як лідер. Думаю, що було помітно, що грає єдина команда. У всіх динамівців горіли очі.

Чи очікували ми на такий тиск з боку ПАОКа? Ми розбирали суперника. Що говорив тренер, так і було. Ми виконували настанови тренера і це нам допомогло виграти", – цитує Цітаішвілі офіційний сайт Динамо.

Нагадаємо, матч-відповідь між цими суперниками відбудеться 27 листопада.

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