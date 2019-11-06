Динамо U-19 – ПАОК U-19: чемпіон світу оформив дубль і познущався над воротарем у матчі Юнацької ліги УЄФА

Київське Динамо приймає грецький ПАОК у 2-му раунді юнацького аналогу Ліги чемпіонів. Рахунок і звіт матчу дивіться на "Футбол 24".

Матч, як і онлайн-трансляція Динамо U-19 – ПАОК U-19 на "Футбол 24" стартував о 17:00. Команда Костюка у першому раунді шляху чемпіонів здолала Шкендію із загальною різницею 10:2. Греки з більшими проблемами здолали ірландський Богеміан (1:1 та 1:0). Перша гра звітних суперників відбудеться на стадіоні Динамо імені Валерія Лобановського. У минулому сезоні динамівці не пройшли у чвертьфінал лише в серії пенальті, поступившись Хоффенхайму. ПАОК вилетів раундом раніше, мінімально програвши Тоттенхему.

Динамо U-19 – ПАОК U-19: онлайн-трансляція матчу Юнацької ліги УЄФА

Гравець Динамо U-21 Ісаєнко після помилки Теодорідіса (а-ля Джеррард у знаменитому матчі АПЛ) уже на 9-й хвилині заробив пенальті, який бездоганно виконав його партнер по старшій команді Цітаішвілі. Позначилися проблеми греків з шипами бутс (вже не вперше гравець суперника послизнувся на рівному місці) та високий пресинг господарів. Той же Гіо навісив з правого флангу – Ісаєнко метрів з 11-и пробив вище. Швидку заміну змушений був провести Ігор Костюк на 22-й. Миколу Михайленка, який отримав пошкодження трохи раніше, замінив Вікентій Волошин. Біловар неточним пасом почав швидку котру греків. Дзоліс хитнув опонента і перевірив Нещерета – добре, що слабо пробив.

Капітан ПАОКа Міхаілідіс, який заробив пенальті, цього разу подарував м'яч Волошину. Вікентій розіграв через Ісаєнка, епізод завершував Надольський, якому ніхто не заважав, але удар геть не вийшов. Білошевський, в якого вже була жовта, грубо зіграв проти суперника – арбітр вирішив не карати вилученням. Шулянський відмінно поборовся у пресингу і віддав миттєвий пас на хід у штрафний, а там вже Цітаішвілі забракло сантиметрів, аби влучити у дальній кут.

Помітно, як чемпіон світу U-20 виділяється на цьому рівні. Фінти, обіграш кількох суперників, швидкість, потужний удар, впевненість. Утім, не один Гіо показує цікавий футбол. На протилежному флангу Шулянський також постійно проходить на швидкості, загострює та обіграє. Непогано чіпляється за м'ячі єдиний форвард Ісаєнко. По 7 гравців Динамо пресингують на чужій половині. ПАОК рідко переходить центр поля. Наприкінці тайму Цітаішвілі не зовсім вдало подав кутовий, але Панідіс скосив суперника – це Забарний підловив грека на швидкості. Гіо реалізував пенальті завжди ризикованою, але й ефеткною панєнкою.