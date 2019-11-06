Цитаишвили рассказал, благодаря чему Динамо U-19 одолело ПАОК

Нападающий киевского Динамо Георгий Цитаишвили прокомментировал победу Динамо U-19 в матче Юношеской лиги УЕФА над греческим ПАОКом.

"Честно говоря, давно не играл. Это чувствовалось физически. На 60-й минуте уже было трудно. Как бы не тренировался, как бы ни бегал, это не поможет. Надо играть, чтобы быть готовым. Я очень рад, что удалось помочь. Еще будет вторая игра, и я надеюсь, что буду играть.

Очень приятно, когда на наши матчи приходят люди. Дома у нас хорошо получается – мы чувствуем поддержку, и нам легче играть. Выступать перед своими болельщиками всегда мотивирует.

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Что говорил тренер перед игрой? Разговор был. Я сам понимаю, что опытный в этой команде и должен быть лидером на поле. Подсказывать и играть как лидер. Думаю, что было заметно, что играет единая команда. У всех динамовцев горели глаза.

Ожидали ли мы на такое давление со стороны ПАОКа? Мы разбирали соперника. Как говорил тренер, так и было. Мы выполняли установки тренера и это нам помогло выиграть", – цитирует Цитаишвили официальный сайт Динамо.

Напомним, ответный матч между этими соперниками состоится 27 ноября.

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