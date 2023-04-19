Наприкінці першого тайму чвертьфінального матчу-відповіді ЛЧ між Наполі і Міланом Рафаел Леау здійснив сольний прохід і зробив гольову передачу на Олів'є Жиру.

Сольний прохід Леау та сейви воротарів після пенальті у відеоогляді матчу Наполі – Мілан – 1:1

"Ми знали про те, наскільки вони небезпечні в контратаках. Шкода, що ми не сфолили на Леау, коли він покривав таку відстань. Подібне вже траплялося... Ми не порушили правила, і гольова атака Мілана продовжилася", – цитує Мерета Voetbal International, посилаючись на SportMediaset.

У першому таймі першого матчу між цими командами Замбо-Ангісса також не став фолити проти Леау, але тоді португалець пробачив Наполі.

За сумою двох матчів Мілан здобув над Наполі перемогу з рахунком 2:1 і вийшов у півфінал Ліги чемпіонів.

Мілан вперше за 16 років вийшов у півфінал Ліги чемпіонів, вибивши Наполі – змарновані пенальті, Леау змусив Жиру забити