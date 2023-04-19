В конце первого тайма ответного четвертьфинального матча ЛЧ между Наполи и Миланом Рафаэл Леау совершил сольный проход и сделал голевую передачу на Оливье Жиру.

Сольный проход Леау и сэйвы вратарей после пенальти в видеообзоре матча Наполи – Милан – 1:1

"Мы знали о том, насколько они опасны в контратаках. Жаль, что мы не сфолили на Леау, когда он покрывал такое расстояние. Подобное уже случалось... Мы не нарушили правила, и голевая атака Милана продолжилась", – цитирует Мерета Voetbal International, ссылаясь на SportMediaset.

В первом тайме первого матча между этими командами Замбо-Ангисса также не стал фолить против Леау, но тогда португалец простил Наполи.

По сумме двух матчей Милан одержал над Наполи победу со счётом 2:1 и вышел в полуфинал Лиги чемпионов.

Милан впервые за 16 лет вышел в полуфинал Лиги чемпионов, выбив Наполи – эпидемия пенальти, Леау заставил Жиру забить