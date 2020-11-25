"Це виглядало наче матч 20-річної давнини. Ференцварош тільки захищався, але команди рівня Ліги чемпіонів повинні мати якість як в обороні, так і в атаці.

Ювентус – Ференцварош – 2:1 – відео голів та огляд матчу

Кожна гра є вирішальною, будь-яка команда може бути небезпечною, тому ми задоволені нашою перемогою. Нам трохи пощастило, але все ж ми виграли. Тепер ми прагнемо здобути перше місце у боротьбі з Барселоною", – цитує Морату офіційний сайт УЄФА.

Додамо, що Ювентус вже гарантував собі плей-офф Ліги чемпіонів. За два тури до фінішу групового етапу туринці поступаються Барселоні трьома очками.

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