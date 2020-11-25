"Это выглядело как матч 20-летней давности": Мората обвинил Ференцварош Реброва в антифутболе
Форвард Ювентуса Мората прокомментировал победу над Ференцварошем (2:1) в 4 туре Лиги чемпионов.
"Это выглядело как матч 20-летней давности. Ференцварош только защищался, но команды уровня Лиги чемпионов должны иметь качество как в обороне, так и в атаке.
Ювентус – Ференцварош – 2:1 – видео голов и обзор матча
Каждая игра является решающей, любая команда может быть опасной, поэтому мы довольны нашей победой. Нам немного повезло, но все же мы выиграли. Теперь мы хотим добыть первое место в борьбе с Барселоной", – цитирует Морату официальный сайт УЕФА.
Добавим, что Ювентус уже гарантировал себе плей-офф Лиги чемпионов. За два тура до финиша группового этапа туринцы уступают Барселоне три очка.
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