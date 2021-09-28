"Барселона залишається однією з найсильніших команд Європи, яка грає на дуже високому рівні. У них немає Мессі, але вони все одно дуже сильні. Якщо ви скажете мені, що будь-яка команда світу стане сильнішою з Мессі, то я відповім, що в цьому немає сумнівів. Барселона програла лише один матч – проти Баварії.

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Барселона – дуже сильна команда, яка націлена на перемогу в цьому розіграші Ліги чемпіонів. Є й інші суперники – Баварія, яка думає точно так же. Барселона – не той клуб, який різко втрачає в рівні тільки через відхід Мессі. Коли у них був Лео, вони програли Баварії з рахунком 2:8", – наводить слова Жезуша Marca.

Зазначимо, що Бенфіка та Барселона зустрінуться вже завтра, 29 вересня, початок о 22:00. Каталонці наразі на дні групи E з 0 очок, а "орли" разом з Динамо поділяють 2-3 місця.

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