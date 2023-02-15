"Це був складний матч, ми грали з сильною командою. Ми діяли обережно й успішно реалізували свій план. Ми добре попрацювали як команда, показали компактний футбол. Єдине, про що я шкодую – що ми не забили другий гол.

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Тоттенхем сильний, це тільки перший матч. Другий буде ще важливішим. Однак ця гра додає нам впевненості.

Ми намагалися бути агресивними. У нас був занадто великий відрізок, коли ми не показували найкращі якості. Ця перемога має фундаментальне значення для морального духу. Можливо, ми не звикли до тих очікувань від нас, які самі й створили. У нас був спад, але я впевнений, що ми знову будемо грати у свою гру. Я завжди вірив у хлопців. Цей матч – найкращий у Лізі чемпіонів у моїй кар'єрі", – цитує Піолі La Gazzetta dello Sport.

Нагадаємо, долю першого поєдинку вирішив єдиний гол, забитий Браїмом Діасом на 7-й хвилині. Матч-відповідь відбудеться 8 березня о 22:00.

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