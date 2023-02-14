Команди могли б з легкістю посперечатися, чия криза глибша. Мілан у 2023 році шокував серією із 7 матчів без перемог. Тоттенхем регулярно влаштовує гойдалки, де може як обіграти Ман Сіті, так і зазнати нищівної поразки від аутсайдера АПЛ. Проте обоє досі реально борються за потрапляння в зону Ліги чемпіонів у своїх національних першостях.

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Зрештою, проблеми команд не ситуативні. Ще під час групового етапу ЛЧ було зрозуміло, що запасу міцності у них немає. Мілан очікувано віддав перше місце у квартеті в руки Челсі, взагалі без боротьби. Та й друга сходинка підкорилася не без проблем. Тоттенхем хоч і став у своїй групі першим, але також зробив це не дуже переконливо. Насправді команді Антоніо Конте дуже пощастило із жеребом – Айнтрахт, Спортінг та Марсель, який лише намагався звикнути до вимог нового наставника.

До речі, італійський фахівець вже повернувся з лікарняного на тренерську лаву та розраховував продовжити свою позитивну серію. Річ у тім, що команди, якими керував Конте, виграли 8 з останніх 9 матчів проти Мілана, зазнавши лише однієї поразки. Сьогодні "россонері" ускладнили супернику завдання вже на старті зустрічі. Здавалося, господарі просто контролюють м'яч, без особливого загострення. Однак банальна подача у штрафний, і м'яч опинився у воротах. Тео виграв боротьбу в Ромеро й пробив з гострого кута. Форстер парирував перед собою. Браїм добивав з кількох метрів. Першу спробу кіпер знову потягнув, але Діас таки відправив м'яч у сітку.

Вийшовши вперед у рахунку, Мілан на деякий час віддав ініціативу гостям. От тільки Тоттенхем зовсім не поспішав цим користуватися. У якийсь момент могло здатися, що ми дивимося гру безнадійних середняків Серії А – без ідей, без гостроти. Якщо не враховувати гол Діаса, то за перший тайм кожна з команд награла лише на 0,20 xG. Лондонці активізували незадовго до перерви, але відразу три їхні атаки були приречені, оскільки футболісти потрапляли у офсайд. Словом, перша половина лише підтвердила догму про великі проблеми суперників. Єдиний м'яч було забито після грубої помилки. Більше подібного собі ніхто не дозволяв.

Друга половина зустрічі почалася за аналогічним сценарієм. Знову на початку тайму м'яч краще тримався у Мілана. Згодом настала черга Тоттенхема диктувати темп. От тільки більше не було провалів, а без них жодній команді не вдавалося знайти шлях до чужих воріт. Кілька активних хвилин видав Леау. Рафа відверто не у формі, але й навіть такого португальця гравці "шпор" зупиняли лише з фолом.

На 77-й хвилині Стефано Піолі вирішив, що йому недостатньо просто утримання рахунку. Наставник Мілана замість Салемакерса та Діаса випустив Мессіаса й Де Кетеларе. Бельгієць майже відразу міг забивати. Жиру класно скинув на Шарля – той цілив під дальню стійку, рикошет від захисника відправив м'яч за межі поля. Проте й з кутового вдалося створити небезпеку. Чау ефективно підключився на подачу, але також не зумів влучити у площину.

Щось схоже на фінальний штурм Тоттенхем зумів організувати лише у компенсований час. До того Мілан без надзусиль контролював ситуацію. Зрештою, фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу господарів, які помстилися за поразку 12-річної давнини цьому ж супернику. Матч-відповідь у Лондоні відбудеться 8 березня.