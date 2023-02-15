"Це була напружена і рівна зустріч, у якій грали на рівних. Наша помилка в тому, що ми пропустили швидкий гол, якого можна було уникнути. У цей момент гра пішла в потрібному ключі для Мілана, який добре оборонявся, тому ми не змогли зрівняти рахунок.

Мілан – Тоттенхем – 1:0 – відео гола та огляд матчу

Тоттенхем непогано підготувався до матчу, показав гарний виступ, якщо не брати до уваги тієї ситуації, яка виникла на початку і поставила нас у глухий кут. Ми спробуємо змінити результат у другій грі та пройти далі. Минулого року нам вдалося потрапити до Ліги чемпіонів, зробивши щось неймовірне, тому що ми пропустили мало голів. Зараз захисники повинні залишатися сконцентрованими, як і минулого сезону, з першої до останньої хвилини", – цитує Конте La Gazzetta dello Sport.

Нагадаємо, долю першого поєдинку вирішив єдиний гол, забитий Браїмом Діасом на 7-й хвилині. Матч-відповідь відбудеться 8 березня о 22:00.

Мілан втримав перемогу над Тоттенхемом, помстившись за поразку 12-річної давнини