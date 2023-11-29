"Це наша власна провина": форвард Антверпена вважає незаслуженими обидві поразки від Шахтаря
Нападник Антверпена Вінсент Янссен після матчу з Шахтарем (0:1) висловився про виступи своєї команди в Лізі чемпіонів.
"Це, звісно, не те, що було потрібно. Удома ми мали набрати хоча б очко проти Шахтаря, також у Порту і в цьому матчі. Сьогодні у нас теж були можливості, і ми показали хороший футбол.
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Те, що у нас нуль очок – це наша власна провина. У вас є лише кілька моментів або навіть один, і вам потрібно використати його. Ми цього не робимо. Цей пропущений гол також виявився непотрібним після п'ятнадцяти хвилин нашої гри.
Думаю, це залежить від впевненості команди. Антверпен вперше грав у Лізі чемпіонів. Це кроки, які ви повинні зробити. Якщо ви хочете грати тут щороку, вам доведеться переступити через це", – цитує Янссена sporza.
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