"Це, звісно, не те, що було потрібно. Удома ми мали набрати хоча б очко проти Шахтаря, також у Порту і в цьому матчі. Сьогодні у нас теж були можливості, і ми показали хороший футбол.

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Те, що у нас нуль очок – це наша власна провина. У вас є лише кілька моментів або навіть один, і вам потрібно використати його. Ми цього не робимо. Цей пропущений гол також виявився непотрібним після п'ятнадцяти хвилин нашої гри.

Думаю, це залежить від впевненості команди. Антверпен вперше грав у Лізі чемпіонів. Це кроки, які ви повинні зробити. Якщо ви хочете грати тут щороку, вам доведеться переступити через це", – цитує Янссена sporza.

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