"Це було важко. Це дорого коштувало нам, але ми дуже щасливі.

Барселона – Шахтар: визначились найкращі гравці матчу Ліги чемпіонів за версією SofaScore та WhoScored

Тренер сказав нам, що це було важко. Ми трохи постраждали, але ми взяли три очки.

З Хаві мені дуже комфортно. Незалежно від того, ліворуч я граю, праворуч чи в центрі. Я постараюся максимально допомогти команді в Класіко. Якщо це буде з голом, то ще краще. Ми перемогли, чого й хотіли", – цитує Ферміна Marca.

Нагадаємо, 20-річний півзахисник став найкращим гравцем матчу за версією статистичного порталу WhoScored і допоміг своїй команді втримати перемогу над Шахтарем (2:1).

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