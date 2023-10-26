"Это было тяжело. Это дорого стоило нам, но мы очень счастливы.

Барселона – Шахтер: определились лучшие игроки матча Лиги чемпионов по версии SofaScore и WhoScored

Тренер сказал нам, что это было трудно. Мы немного пострадали, но мы взяли три очка.

С Хави мне очень комфортно. Независимо от того, слева я играю, справа или в центре. Я постараюсь максимально помочь команде в Класико. Если это будет с голом, то еще лучше. Мы победили, чего и хотели", – цитирует Фермина Marca.

Напомним, 20-летний полузащитник стал лучшим игроком матча по версии статистического портала WhoScored и помог своей команде удержать победу над Шахтером (2:1).

Шахтер проиграл Барселоне в ЛЧ – каталонская молодежь наказала, но "горняки" имели шансы на сенсацию с новым тренером