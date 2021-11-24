"Це був не найкращий виступ Баварії": Нойєр самокритично оцінив перемогу над Динамо
00:26 - Читать на русском
Голкіпер Баварії Мануель Нойєр стримано порадів перемозі у матчі 5-го туру ЛЧ проти Динамо (2:1).
завершено
Кінгслі Коман 42’
42’ Кінгслі Коман
"Сьогодні було непросто, якщо подивитися на наш склад. Втім, усі віддалися на повну. Чи можна нас вважати фаворитами ЛЧ? Порівнювати не варто, груповий етап завжди відрізняється від плей-офф.
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Завдання виконано! Хоча це був не найкращий виступ Баварії, але загалом ми дуже задоволені. Ми все ще з нетерпінням чекаємо на останню гру з Барселоною", – цитує Нойєра Bayern & Germany.
Нагадаємо, мюнхенці йдуть лідером групи Е з максимумом очок і різницею голів 19:3.
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