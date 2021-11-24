"Сьогодні було непросто, якщо подивитися на наш склад. Втім, усі віддалися на повну. Чи можна нас вважати фаворитами ЛЧ? Порівнювати не варто, груповий етап завжди відрізняється від плей-офф.

Динамо – Баварія – 1:2 – відео голів та огляд матчу

Завдання виконано! Хоча це був не найкращий виступ Баварії, але загалом ми дуже задоволені. Ми все ще з нетерпінням чекаємо на останню гру з Барселоною", – цитує Нойєра Bayern & Germany.

Нагадаємо, мюнхенці йдуть лідером групи Е з максимумом очок і різницею голів 19:3.

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