"Это было не лучшее выступление Баварии": Нойер самокритически оценил победу над Динамо
00:26 - Читати українською
Голкипер Баварии Мануэль Нойер сдержанно порадовался победе в матче 5-го тура ЛЧ против Динамо (2:1).
завершено
Кингсли Коман 42’
42’ Кингсли Коман
"Сегодня было непросто, если посмотреть на наш состав. Впрочем, все отдались по полной. Можно ли нас считать фаворитами ЛЧ? Сравнивать не стоит, групповой этап всегда отличается от плей-офф.
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Задание выполнено! Хотя это было не лучшее выступление Баварии, но в целом мы очень довольны. Мы все еще с нетерпением ждем последней игры с Барселоной", – цитирует Нойера Bayern & Germany.
Напомним, мюнхенцы идут лидером группы Е с максимумом очков и разницей голов 19:3.
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