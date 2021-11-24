"Сегодня было непросто, если посмотреть на наш состав. Впрочем, все отдались по полной. Можно ли нас считать фаворитами ЛЧ? Сравнивать не стоит, групповой этап всегда отличается от плей-офф.

Динамо – Бавария – 1:2 – видео голов и обзор матча

Задание выполнено! Хотя это было не лучшее выступление Баварии, но в целом мы очень довольны. Мы все еще с нетерпением ждем последней игры с Барселоной", – цитирует Нойера Bayern & Germany.

Напомним, мюнхенцы идут лидером группы Е с максимумом очков и разницей голов 19:3.

Динамо чуть не совершило подвиг в матче ЛЧ против Баварии – прекрасный второй тайм мог перевернуть все

​​​​​​​