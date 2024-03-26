"Це було везіння": подвиг голкіпера, єврокубкова весна та одна з найкращих історій Ліги чемпіонів
Ліга чемпіонів – це турнір, який впродовж своєї історії бачив усе. Але трапляються ситуації, унікальність яких заслуговує на особливе місце у спогадах про турнір найсильніших команд Європи.
Коли мова заходить про голкіперів, які залишили свій слід в історії Ліги чемпіонів, навряд чи хтось згадає скромного турецько-бельгійського гравця Сінана Болата, який зараз захищає кольори Вестерло. Футбол 24 спільно з партнером HLIBNY DAR розповідає про голкіпера, чий подвиг хотів би колись повторити кожен страж воріт.
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Перспективний юнак та боротьба за місце під сонцем
Кар'єра Болата спочатку складалася не найкращим чином. Вихованець Мело приєднався до Генка у 17 років, проте дебютувати йому дали лише в останньому матчі сезону. Хлопець не вразив – пропустив 3 голи від Брюсселя, а його команда ганебно поступилася.
Наступного року ситуація повторилася – Логан Байї залишався основним, а Болату залишилися крихти ігрового часу у вигляді 4 матчів, лише в 2 з них виходив з перших хвилин. У першій половині сезону 2008/09 він взагалі не провів на полі жодної хвилини, тож трансфер за якихось 150 тисяч євро у Стандард з Льєжа виглядав порятунком. Сінан постановив – трансфер стане його щасливим білетом, і почав ще старанніше працювати над собою.
Ласло Белені почав часто довіряти молодому Болату місце у стартовому складі, а згодом талант і взагалі став основним. Ба навіть більше – в останньому турі Сінан героїчно відбив пенальті на останній хвилині, завдяки чому Стандард зрівнявся за очками з Андерлехтом, в якого виборов чемпіонство завдяки двом додатковим матчам та реалізованому пенальті Вітселя. Про Болата заговорили, а клуб з Льєжа вдруге виборов золоті медалі та здобув путівку у Лігу чемпіонів.
Знову драма останньої хвилини
Нав'язати боротьбу Арсеналу та Олімпіакосу Стандард цілком прогнозовано не зміг, однак випереджав АЗ у боротьбі за третє місце та путівку у Лігу Європи. Усе повинно було вирішитися у 6 турі групового етапу в Бельгії – команді Болата для єврокубкової весни вистачало просто не програти.
Матч складався на користь гостей – перед перервою Ленс, який згодом перейде у Динамо, відкрив рахунок у матчі та підвищив ставки для Стандарда. Бельгійці влаштували навалу на ворота суперника, але захист підопічний Мартіна Хаара працював справно.
На 90+5 хвилині Аткінсон призначив штрафний у ворота АЗ. Болат побіг до штрафного майданчика суперника – втрачати було нічого. За кілька секунд трибуни Моріса Дюфрена вибухнуть: молодий голкіпер вистрибнув найвище та влучним ударом головою вразив ворота суперника. 1:1 – Стандард у драматичній боротьбі здобуває путівку в ЛЄ!
Це було везіння, – скромно скаже Болат після свого подвигу.
Цей момент став одним з найепічніших в історії Ліги чемпіонів. Він дав Сінану Болату путівку до іменитих клубів, а шанувальникам футболу – яскравий спогад та нагадування, що фортуна завжди винагороджує тих, хто б'ється до останнього.