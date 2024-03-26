Лига чемпионов – это турнир, который на протяжении своей истории видел все. Но случаются ситуации, уникальность которых заслуживает особого места в воспоминаниях о турнире сильнейших команд Европы.

Когда речь заходит о голкиперах, которые оставили свой след в истории Лиги чемпионов, вряд ли кто-то вспомнит скромного турецко-бельгийского игрока Синана Болата, который сейчас защищает цвета Вестерло. Футбол 24 совместно с партнером HLIBNY DAR рассказывает о голкипере, чей подвиг хотел бы когда-то повторить каждый страж ворот.

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Перспективный юноша и борьба за место под солнцем

Карьера Болата поначалу складывалась не лучшим образом. Воспитанник Мело присоединился к Генку в 17 лет, однако дебютировать ему дали только в последнем матче сезона. Парень не впечатлил – пропустил 3 гола от Брюсселя, а его команда позорно уступила.

В следующем году ситуация повторилась – Логан Байи оставался основным, а Болату остались крохи игрового времени в виде 4 матчей, лишь в 2 из них выходил с первых минут. В первой половине сезона 2008/09 он вообще не провел на поле ни одной минуты, поэтому трансфер за каких-то 150 тысяч евро в Стандард из Льежа выглядел спасением. Синан постановил – трансфер станет его счастливым билетом, и начал еще усерднее работать над собой.

Ласло Белени начал часто доверять молодому Болату место в стартовом составе, а впоследствии талант и вовсе стал основным. Даже больше – в последнем туре Синан героически отбил пенальти на последней минуте, благодаря чему Стандард сравнялся по очкам с Андерлехтом, у которого завоевал чемпионство благодаря двум дополнительным матчам и реализованном пенальти Витселя. О Болате заговорили, а клуб из Льежа второй раз завоевал золотые медали и получил путевку в Лигу чемпионов.

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Снова драма последней минуты

Навязать борьбу Арсеналу и Олимпиакосу Стандард вполне прогнозируемо не смог, однако опережал АЗ в борьбе за третье место и путевку в Лигу Европы. Все должно было решиться в 6 туре группового этапа в Бельгии – команде Болата для еврокубковой весны хватало просто не проиграть.

Матч складывался в пользу гостей – перед перерывом Ленс, который впоследствии перейдет в Динамо, открыл счет в матче и повысил ставки для Стандарда. Бельгийцы устроили навал на ворота соперника, но защита подопечный Мартина Хаара работала исправно.

На 90+5 минуте Аткинсон назначил штрафной в ворота АЗ. Болат побежал в штрафную площадь соперника – терять было нечего. Через несколько секунд трибуны Мориса Дюфрена взорвутся: молодой голкипер выпрыгнул выше и точным ударом головой поразил ворота соперника. 1:1 – Стандард в драматической борьбе добывает путевку в ЛЕ!

Это было везение, – скромно скажет Болат после своего подвига.

Этот момент стал одним из самых эпичных в истории Лиги чемпионов. Он дал Синану Болату путевку в именитые клубы, а поклонникам футбола – яркое воспоминание и напоминание, что фортуна всегда вознаграждает тех, кто бьется до последнего.