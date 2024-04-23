Трубін рятував перемогу й отримав хорошу оцінку – Бенфіка майже гарантувала собі Лігу чемпіонів
Бенфіка обіграла Фаренсе в матчі 30-го туру чемпіонату Португалії. Рахунок та огляд матчу читайте на "Футбол 24".
Португалія, 30 тур
Фаренсе – Бенфіка – 1:3
Голи: Беллумі, 23 – Кьокчу, 16, Кабрал, 34, Фернандеш, 67
Бенфіка доволі впевнено розібралася з середняком чемпіонату, хоча Фаренсе гідно пручався. Після гола Кьокчу господарі змогли доволі швидко відігратися. Беллумі потужним і надзвичайно точним ударом прошив Трубіна.
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Однак ще до перерви Кабрал забив ефектний гол п'ятою, а в другому таймі остаточний рахунок встановив Фернандеш. Бенфіка перемогла й маже гарантувала собі друге місце, яке дає змогу зіграти в кваліфікації Ліги чемпіонів. Щоб оформити це офіційно, в чотирьох останніх турах "орлам" потрібно набрати лише два очки. До першого місця далеко – у Спортінга 7 очок переваги.
Анатолій Трубін відіграв увесь матч і отримав від статистичних порталів хорошу оцінку – 7,1. За рахунку 2:1 українець по-справжньому врятував Бенфіку. Голкіпер здійснив сейв і відразу ж встиг накрити м'яч, поруч з яким були два суперники. Захисники цей епізод відверто проспали.