Рятівний стрибок українського голкіпера Анатолія Трубіна у матчі з французами потрапив у топ-5 найкращих ігрового тижня ЛЄ.

УЄФА на своїй сторінці у соціальній мережі Твіттер опублікувала топ-5 найкращих сейвів голкіперів за підсумками усіх матчів-відповідей 1/4 фіналу Ліги Європи.

Безпорадність Трубіна у відеоогляді матчу Марсель – Бенфіка – 1:0 (4:2 в серії пенальті)

Серед інших до переліку потрапив і момент у виконанні голкіпера Бенфіки Анатолія Трубіна у матчі проти Марселя. В одному з епізодів наш земляк продемонстрував чудеса реакції, у падінні рукою зупинивши м'яч після удару Жоффрея Кондогбії. Попри старання українця португальці пропустили під кінець матчу, а в серії післяматчевих пенальті більше пощастило французам (які у півфіналі турніру зіграють з Аталантою).

Також до п'ятірки найкращих сейвів потрапили Пау Лопес (Марсель), Матей Коварж (Байєр), Лукаш Фабіанскі (Вест Хем) та Майк Меньян (Мілан).

Нагадаємо, у поточному сезоні Трубін провів за Бенфіку 44 матчі у всіх турнірах, в яких пропустив 43 голи (у 16 поєдинках відстояв "на нуль").

Трубін не зміг повторити подвиг Луніна – Бенфіка в серії пенальті вилетіла з Ліги Європи, пустивши Марсель у півфінал