Португалия, 30 тур

Фаренсе – Бенфика – 1:3

Голы: Беллуми, 23 – Кёкчу, 16, Кабрал, 34, Фернандеш, 67

Бенфика довольно уверенно разобралась с середняком чемпионата, хотя Фаренсе достойно сопротивлялся. После гола Кёкчу хозяева смогли довольно быстро отыграться. Беллуми мощным и чрезвычайно точным ударом прошил Трубина.

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Однако еще до перерыва Кабрал забил эффектный гол пяткой, а во втором тайме окончательный счет установил Фернандеш. Бенфика победила и почти гарантировала себе второе место, которое позволяет сыграть в квалификации Лиги чемпионов. Чтобы оформить это официально, в четырех последних турах "орлам" нужно набрать лишь два очка. До первого места далеко – у Спортинга 7 очков преимущества.

Анатолий Трубин отыграл весь матч и получил от статистических порталов хорошую оценку – 7,1. При счете 2:1 украинец по-настоящему спас Бенфику. Голкипер совершил сейв и сразу же успел накрыть мяч, рядом с которым были два соперника. Защитники этот эпизод откровенно проспали.