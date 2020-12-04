Воротар Шахтаря Анатолій Трубін отримав позитивні оцінки за гру з Реалом (2:0) у 5-му турі ЛЧ.

Статистичний ресурс InStat Index включив Анатолія Трубіна у топ-5 голкіперів чергового туру Ліги чемпіонів, інформує Команда 1.

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Найкращим було визнано кіпера Борусії Д Романа Буркі, який набрав 378 балів, далі йдуть Аугустін Марчесін (Порту), Едуар Менді (Челсі) та Каумхін Келлехер (Ліверпуль). Замикає п'ятірку 19-річний воротар Шахтаря з 340 набраними балами.

До слова, Трубін парирував сім ударів, що стало найкращим показником ігрового дня. Також його визнавали найефективнішим гравцем матчу Шахтар – Реал.

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