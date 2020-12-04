Голкипер Шахтера Анатолий Трубин одержал положительные оценки за игру с Реалом (2:0) в 5-м туре ЛЧ.

Статистический ресурс InStat Index включил Анатолия Трубина в топ-5 голкиперов очередного тура Лиги чемпионов, информирует Команда 1.

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Лучшим было признано кипера Боруссии Д Романа Бурки, который набрал 378 баллов, далее следуют Аугустин Марчесин (Порту), Эдуар Менди (Челси) и Каумхин Келлехер (Ливерпуль). Замыкает пятерку 19-летний вратарь Шахтера с 340 набранными баллами.

К слову, Трубин парировал семь ударов, что стало лучшим показателем игрового дня. Также его признавали лучшим игроком матча Шахтер – Реал.

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