Трубін опинився у символічній збірній УЄФА 5-го туру Ліги чемпіонів
Голкіпер Шахтаря Анатолій Трубін отримав відзнаку за свій виступ у рамках 5-го туру групового етапу Ліги чемпіонів.
УЄФА обрав символічну збірну 5-го туру групового етапу Ліги чемпіонів, місце у якій знайшлось воротарю Шахтаря Анатолію Трубіну.
Зінченко та Трубін потрапили до символічної збірної 5-го туру Ліги чемпіонів за версією SofaScore
Також відзначимо, що пару нападників склали Неймар та Жиру. В півзахисті опинились одразу два гравці Брюгге де Кетеларе та Ланг, вінгер Ювентуса К'єза, герой Істанбул Башакшехіра Кавечі та лідер Марселя Пайє. Трійцю ж захисту утворили Геррейро з Борусії Д, Ромеро з Аталанти та Шольц із Мітьюлланда.
Нагадаємо, Трубін допоміг Шахтарю вдруге перемогти Реал на груповому етапі Ліги чемпіонів та зачепитись за місце у плей-офф турніру.
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