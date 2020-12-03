УЄФА обрав символічну збірну 5-го туру групового етапу Ліги чемпіонів, місце у якій знайшлось воротарю Шахтаря Анатолію Трубіну.

Зінченко та Трубін потрапили до символічної збірної 5-го туру Ліги чемпіонів за версією SofaScore

Також відзначимо, що пару нападників склали Неймар та Жиру. В півзахисті опинились одразу два гравці Брюгге де Кетеларе та Ланг, вінгер Ювентуса К'єза, герой Істанбул Башакшехіра Кавечі та лідер Марселя Пайє. Трійцю ж захисту утворили Геррейро з Борусії Д, Ромеро з Аталанти та Шольц із Мітьюлланда.

Нагадаємо, Трубін допоміг Шахтарю вдруге перемогти Реал на груповому етапі Ліги чемпіонів та зачепитись за місце у плей-офф турніру.

Реал принижують одним моментом, Шахтар повторює трюк Марадони і Луческу – сценарій, якого ЛЧ ще не бачила