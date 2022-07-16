Товариський матч

Антверпен – Динамо – 2:1

Голи: Янссен, 7, Бенсон, 70 – Циганков, 40

Антверпен відкрив рахунок вже на 7-й хвилині матчу. Екс-форвард Тоттенхема Вінсент Янссен красиво прибрав Сироту і "прошив" Бущана потужним ударом по центру воріт. Динамо відігралося перед відпочинком. Вербіч не зміг приборкати гармату Сидорчука, але ненароком відкинув м'яч Циганкову – 1:1.

Динамо програло Антверпену: гола Циганкова не вистачило, невиразна репетиція перед Фенербахче

Підопічним Луческу таки довелося завершувати збори на мінорній ноті. Бенсон ідеально виконав штрафний, коли ворота киян захищав вже Бойко. Динамо слід забути поганий результат і перемикатися на перший матч проти Фенербахче у кваліфікації Ліги чемпіонів (20 липня).