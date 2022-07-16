Товарищеский матч

Антверпен – Динамо – 2:1

Голы: Янссен, 7, Бенсон, 70 – Цыганков, 40

Антверпен открыл счет уже на 7-й минуте матча. Экс-форвард Тоттенхэма Винсент Янссен красиво убрал Сироту и "прошил" Бущана мощным ударом по центру ворот. Динамо отыгралось перед отдыхом. Вербич не смог усмирить пушку Сидорчука, но нечаянно отбросил мяч Цыганкову – 1:1.

Динамо проиграло Антверпену: гола Цыганкова не хватило, невнятная репетиция перед Фенербахче

Подопечным Луческу пришлось завершать сборы на минорной ноте. Бенсон идеально исполнил штрафной, когда ворота киевлян уже защищал Бойко. Динамо следует забыть плохой результат и переключаться на первый матч против Фенербахче в квалификации Лиги чемпионов (20 июля).