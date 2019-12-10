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Тріумфальне повернення Міліка та провальний дебют 17-річного воротаря у відеоогляді матчу Наполі – Генк – 4:0

10 грудня 22:49 165 Читать на русском
Тріумфальне повернення Міліка та провальний дебют 17-річного воротаря у відеоогляді матчу Наполі – Генк – 4:0
Аркадіуш Мілік / Eurosport

У 6 турі Ліги чемпіонів Наполі на Сан Паоло розгромив Генк. Дивіться відео голів та огляд матчу Наполі – Генк.

3’ Аркадіуш Мілік
26’ Аркадіуш Мілік
37’ Аркадіуш Мілік
74’ Дріс Мертенс
 
3’ Аркадіуш Мілік
26’ Аркадіуш Мілік
37’ Аркадіуш Мілік
74’ Дріс Мертенс

Підопічні Карло Анчелотті вже на перших хвилинах деморалізували гостей неймовірним пресингом, який призвів до грубої помилки воротаря Генка Маартена Вандевоордта і гола Аркадіуша Міліка. 17-річний дебютант Ліги чемпіонів намагався обіграти Мертенса, але втратив контроль над м'ячем і дозволив поляку розстріляти порожні ворота.

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Неаполітанці продовжували розривати оборону Генка і до перерви забили ще двічі – Мілік оформив хет-трик. Польський форвард, який вперше вийшов на поле після травми, на 25-й хвилині влучно пробив після пасу Ді Лоренцо з правого флангу, а на 37-й реалізував пенальті за фол Вандервоордта проти Кальєхона. Після перерви Наполі трохи заспокоївся і забив лише один гол – Мертенс впевнено реалізував другий пенальті у матчі.

Цей розгром чемпіона Бельгії не лише забезпечив Наполі вихід у плей-офф Ліги чемпіонів, але й перервав 9-матчеву серію "адзуррі" без перемог.

Ліга чемпіонів: Наполі розгромив Генк завдяки хет-трику Міліка, Ліверпуль завершив казку Зальцбурга

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Ліга чемпіонів Відеоновини Аркадіуш Мілік Аркадіуш Мілік Наполі Наполі Маартен Вандевоордт Маартен Вандевоордт Наполі - Генк
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