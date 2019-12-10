Тріумфальне повернення Міліка та провальний дебют 17-річного воротаря у відеоогляді матчу Наполі – Генк – 4:0

У 6 турі Ліги чемпіонів Наполі на Сан Паоло розгромив Генк. Дивіться відео голів та огляд матчу Наполі – Генк.

Підопічні Карло Анчелотті вже на перших хвилинах деморалізували гостей неймовірним пресингом, який призвів до грубої помилки воротаря Генка Маартена Вандевоордта і гола Аркадіуша Міліка. 17-річний дебютант Ліги чемпіонів намагався обіграти Мертенса, але втратив контроль над м'ячем і дозволив поляку розстріляти порожні ворота.

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Неаполітанці продовжували розривати оборону Генка і до перерви забили ще двічі – Мілік оформив хет-трик. Польський форвард, який вперше вийшов на поле після травми, на 25-й хвилині влучно пробив після пасу Ді Лоренцо з правого флангу, а на 37-й реалізував пенальті за фол Вандервоордта проти Кальєхона. Після перерви Наполі трохи заспокоївся і забив лише один гол – Мертенс впевнено реалізував другий пенальті у матчі.

Цей розгром чемпіона Бельгії не лише забезпечив Наполі вихід у плей-офф Ліги чемпіонів, але й перервав 9-матчеву серію "адзуррі" без перемог.

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