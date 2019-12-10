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Голкіпер Генка Вандевоордт став наймолодшим воротарем в історії Ліги чемпіонів

21:26 281 Читать на русском
Голкіпер Генка Вандевоордт став наймолодшим воротарем в історії Ліги чемпіонів
Маартен Вандервоордт / Goal.com

Голкіпер бельгійського Генка Маартен Вандевоордт у матчі проти Наполі дебютував у Лізі чемпіонів.

3’ Аркадіуш Мілік
26’ Аркадіуш Мілік
37’ Аркадіуш Мілік
74’ Дріс Мертенс
 
3’ Аркадіуш Мілік
26’ Аркадіуш Мілік
37’ Аркадіуш Мілік
74’ Дріс Мертенс

Таким чином він став наймолодшим воротарем в історії найпрестижнішого клубного турніру Європи – 17 років та 287 днів, інформує Gracenote Live.

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Вандевоордт випередив бельгійця Міле Свілара, який у віці 18 років та 52 дні зіграв за португальську Бенфіку проти Манчестер Юнайтед у жовтні 2017 року. На третьому місці у списку – Ікер Касільяс. Легендарний іспанський воротар зіграв свій перший матч в Лізі чемпіонів у віці 18 років та 118 днів.

Щоправда, дебют Вандевоордта вийшов провальним – на 3-й хвилині матчу він припустився грубої помилки, яка призвела до першого гола Наполі, а на 37-й "привіз" пенальті, який реалізував Аркадіуш Мілік.

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Наполі - Генк Ліга чемпіонів Генк Генк Маартен Вандевоордт Маартен Вандевоордт
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