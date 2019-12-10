Голкіпер Генка Вандевоордт став наймолодшим воротарем в історії Ліги чемпіонів

Голкіпер бельгійського Генка Маартен Вандевоордт у матчі проти Наполі дебютував у Лізі чемпіонів.

Таким чином він став наймолодшим воротарем в історії найпрестижнішого клубного турніру Європи – 17 років та 287 днів, інформує Gracenote Live.

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Вандевоордт випередив бельгійця Міле Свілара, який у віці 18 років та 52 дні зіграв за португальську Бенфіку проти Манчестер Юнайтед у жовтні 2017 року. На третьому місці у списку – Ікер Касільяс. Легендарний іспанський воротар зіграв свій перший матч в Лізі чемпіонів у віці 18 років та 118 днів.

Щоправда, дебют Вандевоордта вийшов провальним – на 3-й хвилині матчу він припустився грубої помилки, яка призвела до першого гола Наполі, а на 37-й "привіз" пенальті, який реалізував Аркадіуш Мілік.

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