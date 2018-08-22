Тренер, який вибивав Динамо з Ліги чемпіонів: Аякс має 70% шансів пройти київський клуб

Колишній головний тренер Аякса Мартін Йол не вірить у шанси київського Динамо пробитись у груповий турнір Ліги чемпіонів.

Відзначимо, що 62-річний наставник очолював Аякс, коли амстердамці грали проти Динамо у 2010 році на цій же стадії ЛЧ.

"Підготовка перед тими матчами була драматичною. Аякс не проходив так кваліфікацію багато років. На Чемпіонаті світу 2010 в ПАР збірна Нідерландів дійшла до фіналу. Один гравець втратив зуба (Де Зеув), інший був усе ще на канікулах. Однак коли вони повернулись, я поставив на них – як і на Суареса, який забив ПАОКу 2 голи (аяксиди тоді пройшли греків лише завдяки виїзними голам).

Аякс – Динамо: Шевченко, Суарес, Мілевський, Ярмоленко і майбутні зірки АПЛ – як це було в Амстердамі раніше

Ми чули тоді: "Динамо завжди виходить у Лігу чемпіонів". Я подумав, це команда з великими іменами: Ярмоленко, Єрьоменко і, звісно ж, Шевченко, якого я знав за грою Челсі, коли я тренував Тоттенхем – явище, з яким в останні роки було щось не те.

На Амстердам Арені була шалена атмосфера, всі ці прапори. Усе спрацювало. Врешті-решт, Київ забив гол, що на деякий час зробило гру нервовою, але потім була розрядка, а на трибунах веселощі.

Не знаю, чи Динамо таке ж сильне, як 8 років тому. Це клуб, який зазвичай кваліфікується в Лігу чемпіонів, але зараз даю Аяксу більше шансів. Клуб зробив хороші придбання, 70 на 30, що він пройде киян", – цитує Йола Goal.com.