Тренер, выбивавший Динамо из Лиги чемпионов: Аякс имеет 70% шансов пройти киевский клуб

Бывший главный тренер Аякса Мартин Йол не верит в шансы киевского Динамо пробиться в групповой турнир Лиги чемпионов.

Отметим, что 62-летний наставник возглавлял Аякс, когда амстердамцы играли против Динамо в 2010 году на этой же стадии ЛЧ.

"Подготовка перед теми матчами была драматичной. Аякс не проходил так квалификацию много лет. На Чемпионате мира 2010 в ЮАР сборная Нидерландов дошла до финала. Один игрок потерял зуб (Де Зеув), другой был все еще на каникулах. Однако когда они вернулись, я поставил на них – как и на Суареса, который забил ПАОКу 2 гола (аяксиды тогда прошли греков только благодаря выездными голам, – прим. "Футбол 24").

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Мы слышали тогда: "Динамо всегда выходит в Лигу чемпионов". Я также подумал, это команда с большими именами: Ярмоленко, Еременко и, конечно же, Шевченко, которого я знал по игре Челси, когда я тренировал Тоттенхэм – явление, с которым в последние годы было что-то не то.

На Амстердам Арене была безумная атмосфера, все эти флаги. Все сработало. В конце концов, Киев забил гол, который на некоторое время сделал игру нервной, но затем была разрядка, а на трибунах веселье.

Не знаю, такое ли Динамо сильное, как 8 лет назад. Это клуб, который обычно квалифицируется в Лигу чемпионов, но сейчас даю Аяксу больше шансов. Клуб сделал хорошие приобретения, 70 на 30, что он пройдет киевлян", – цитирует Йола Goal.com.