"Для мене особисто це був, мабуть, найважливіший вечір з того часу, як я був у Панатінаїкосі. Коли ми прийшли 2 роки тому, я сказав на першій прес-конференції, що це перший день у досягненні великої мети. Участь у Лізі чемпіонів є звичною для Панатінаїкоса. Нам вдалося зробити те, що я сказав. Сьогодні одна з моїх найпрекрасніших ночей у клубі. Те, що ми обіцяли, сьогодні збулося. Це дає нам великий поштовх для продовження.

Черговий гол Довбика та бойова нічия дніпрян у відеоогляді матчу Панатінаїкос – СК Дніпро-1 – 2:2

Безумовно, результат першої гри дав нам звання фаворита. Важливість гри була велика. Тиск, щоб досягти успіху, був великим. Нам довелося протистояти хорошій команді. Це були дві дуже цікаві гри. У першому таймі, незважаючи на те, що ми були попереду в рахунку, наша гра в захисті була поганою. Наші суперники могли перевести м’яч. Це була не вдала гра з нашого боку.

Ми зробили багато помилок в обороні. Все це викликало роздратування. СК Дніпро-1 – хороша команда, яка може скористатися можливостями. Це була гра рівня Ліги чемпіонів. Нам потрібно винести уроки з цієї гри, щоб ми могли належним чином зустрітися з наступними суперниками. Мета надто серйозна. Можливо, матч був поганим в нашому виконанні, але за дві гри ми заслужили на прохід далі. Далі ми повинні здолати Марсель, щоб досягти чогось кращого", – наводить слова Йовановіча Hellas.postsen.

Нагадаємо, Панатінаїкос та СК Дніпро-1 розписали результативну нічию в матчі-відповіді кваліфікації Ліги чемпіонів (2:2). Це дозволило саме грекам пройти у наступну стадію, де на них чекає Марсель Руслана Маліновського.

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