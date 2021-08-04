Нагадаємо, Шахтар зумів здолати Генк у першому матчі 3-го раунду кваліфікації Ліги чемпіонів, хоча змушений був відігруватися. Пропустивши наприкінці першого тайму, "помаранчево-чорні" у другій половині гри відповіли влучними ударами Тете (з пенальті) та Алана Патріка.

Генк – Шахтар – 1:2 – відео голів та огляд матчу

"Упродовж тривалого відрізку гри ми демонстрували, що, як мінімум, не поступаємося Шахтарю. Наша команда отримала бажану перевагу в рахунку, але ми знали, що у суперника є сильні гравці. Вони це продемонстрували, але не перемогли. Ми провалювалися самі.

Шахтар потребував пенальті, а ми спали під час другого голу. Це закони міжнародного футболу, і я про це сказав команді після гри. Але у Генка все ще є шанс надолужити втрачене. Це буде складно, але я бачу, завдяки чому ми можемо рухатися далі. Зараз наші шанси менші, ніж 50 на 50, хоча рахунок 1:1 виглядав би відповіднішим", – цитує наставника Voetbalprimeur.

Матч-відповідь Шахтар – Генк відбудеться 10 серпня на київському НСК Олімпійський.

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