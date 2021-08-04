Напомним, Шахтер сумел одолеть Генк в первом матче 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов, хотя вынужден был отыгрываться. Пропустив в конце первого тайма, "оранжево-черные" во второй половине игры ответили точными ударами Тете (с пенальти) и Алана Патрика.

Генк – Шахтер – 1:2 – видео голов и обзор матча

"В течение длительного отрезка игры мы демонстрировали, что, как минимум, не уступаем Шахтеру. Наша команда получила желаемое преимущество в счете, но мы знали, что у соперника есть сильные игроки. Они это продемонстрировали, но не победили. Мы проваливались сами.

Шахтер нуждался в пенальти, а мы спали во время второго гола. Это законы международного футбола, и я об этом сказал команде после игры. Но у Генка все еще есть шанс наверстать упущенное. Это будет сложно, но я вижу, благодаря чему мы можем двигаться дальше. Сейчас наши шансы меньше, чем 50 на 50, хотя счет 1:1 выглядел бы более соответствующим", – цитирует наставника Voetbalprimeur.

Ответный матч Шахтер – Генк состоится 10 августа на киевском НСК Олимпийский.

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