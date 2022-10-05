Головний тренер Вереса Юрій Вірт не надто вірить у шанси свого колишнього клубу створити диво проти Реала.

"Шахтар проти чинного переможця Ліги чемпіонів. Чи є у донеччан шанси? Шанси завжди є, однак треба реально дивитися на речі – де іспанці і де ми?

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Реал достатньо потужно виглядає, багато забиває. Утім, оборона королівського клубу не безгрішна. Тож, гадаю, на свій гол Шахтар награє. Проте цього буде замало – прогнозую 3:1", – резюмував Вірт у коментарі FootBoom.

Нагадаємо, поєдинок між Реалом та Шахтарем відбудеться сьогодні, 5 жовтня, у Мадриді. Початок зустрічі о 22:00. Після 2-х турів "гірники" йдуть у турнірній таблиці групи F з 4 очками другими, відстаючи від "вершкових" на 2 пункти.

Реал Мадрид – Шахтар: анонс матчу Ліги чемпіонів