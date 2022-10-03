Шахтар зіграє проти Реала в третьому турі групового етапу Ліги чемпіонів 2022/23. Де дивитися гру онлайн і на якому каналі, підкаже "Футбол 24".

Матч Реал – Шахтар відбудеться у середу, 5 жовтня, о 22:00 за Києвом. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію гри. Це вже п'ята зустріч команд за останні два роки. У попередніх очних поєдинках Мадрид і Донецьк здобули по дві перемоги.

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Поєдинок в прямому етері можна переглянути на платформі MEGOGO (за наявності відповідної підписки), починаючи з 21:45. Сервіс є офіційним транслятором єврокубків у сезоні 2022/23. Також показ гри доступний на Volia TV.

Трансляція матчу буде обрамлена аналітичною студією. Журналісти та експерти підготують глядачів до гри – старт програми о 21:00. Після фінального свистка фахівці розберуть матч у тій же студії – старт програми о 23:55.

Шахтар розпочав Лігу чемпіонів з сенсаційного розгрому Лейпцига, після чого розписав нічию з Селтіком і розмістився на другому місці в групі. Реал виграв обидва свої матчі, хоча щоразу мав проблеми у перших таймах.

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