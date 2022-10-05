Донецький Шахтар зустрінеться з мадридським Реалом у 3-му турі групового етапу Ліги чемпіонів 2022/23. Анонс та прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

Найбільш юні вболівальники Шахтаря можуть і не знати, що донеччани у Лізі чемпіонів колись обходились без матчів проти Манчестер Сіті чи Реала. Три сезони поспіль "гірники" провели в одній групі з "містянами", а наступні три – з "королівським клубом". Протистояння з англійцями вийшло гідним, але подарувало всього одне диво при трьох розгромах.

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З іспанцями "помаранчево-чорні" грали набагато веселіше. У 2020 році команда Луїша Каштру примудрилася здобути дві перемоги (3:2, 2:0), причому в Мадриді наш чемпіон виставив резервний склад. У 2021-му ж під керівництвом Роберто Де Дзербі вдалося видати потужний матч на Бернабеу. Реал виграв (2:1), однак саме в тому поєдинку Мудрик вперше заявив про себе на всю Європу.

А ще можна пригадати 3:4 з Реалом у Львові в 2015-му, хоча були ще й 0:5 в Києві і 0:4 в Іспанії. Сьогоднішня зустріч теж може завершитись як черговою сенсацією, так і новим побоїщем "гірників". До старту цьогорічної ЛЧ ніхто не сумнівався в другому варіанті, однак Шахтар вразив весь світ.

Тотально омолоджена команда, майже без легіонерів, з тренером без досвіду в топ-клубах розгромила РБ Лейпциг на його полі (4:1), відправивши у відставку Доменіко Тедеско (півфіналіста ЛЄ, між іншим) – а потім відстояла результативну нічию з потужним Селтіком (1:1). При цьому Швед забив два голи в першому ж матчі й ледь не заробив пенальті в другому, Конопля розквітнув на позиції лівого фулбека, а Мудрик став найсмачнішою трансферною булочкою Європи.

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Треба визнати – підопічним Ігора Йовічевіча надзвичайно пощастило з випадковими першими голами у Лейпцигу та з марнотратством шотландців. Вистачало грубих помилок в обороні. Проблеми виникають навіть в УПЛ. Тим не менш, успіх "гірників" не є випадковим – і сьогодні він має шанси повторитись.

Шахтар завдяки реактивності Мудрика та його хімії з Судаковим і Коноплею залишається надзвичайно небезпечним на контратаках. Уся гра донеччан в єврокубках побудована на тому, щоб організувати ривок вінгерів на простір. Цей процес поставлений і відпрацьований – в тому ж поєдинку з РБ Лейпцигом більша частина голів у ворота Гулачі залетіла внаслідок хитрих переміщень із виходом з-під пресингу та заповненням зон завершення.

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Чому це може спрацювати з Реалом? По-перше, тому що мадридці на чужій половині поля не чинять інтенсивного пресингу, що на руку Шахтарю. По-друге, "королівський клуб" працює з високою лінією оборони – центрбеки можуть навіть піти в атаку, що відкриває простір для закидань на хід Мудрику.

По-третє, "вершкові" завжди ставляться до групового етапу ЛЧ без особливої мотивації. Тим паче, за тиждень до Класіко. Усім цим донеччани вже неодноразово користувались.

У поєдинках з Селтіком і РБ Лейпцигом підопічні Карло Анчелотті грали в невисокому темпі, дозволяючи пресингувати себе й загалом зробивши небагато у всіх аспектах. Тим не менш, у Шотландії мадридці влаштували розгром за 21 хвилину другого тайму, а німців прибили двома голами за 11 хвилин перед фінальним свистком. В обох випадках статистика демонструвала невисокі кількісні показники Реала – втім, Мадрид брав якістю.

Так, Реал пресингує епізодично, але центрхави ідеально читають гру, забираючи усі нічийні м'ячі й дуже рідко помиляючись. Так, Реал зовні виглядає вайлуватим, але стабільно завершує матч з понад 30-35 володіннями у 10+ передач. У ворота Селтіка "вершкові" забили після 37 пасів без втрат, наприклад. Реал завжди домінує за темпом гри, за просуваннями, за дотиками у штрафному, тощо.

В цьому і полягає складність завдання Шахтаря. Щоб вибігти у контратаку, треба дочекатись помилки гранда. Мадридці надаватимуть шанси, але більшу частину зустрічі їхні суперники бігають за м'ячем, втрачаючи сили й стрункість тактичних побудов.

Втім, Осасуна на вихідних довела, що з "бланкос" цілком можна чіплятись за очки. Навіть якщо на полі є Бензема. Шахтар нічим не гірший за памплонців, тож шанс на сенсацію не такий вже й низький.

Кадрова ситуація

Команді Карло Анчелотті точно не допоможуть травмовані Куртуа та Себальйос, а значить сьогодні в основі Реала зіграє Лунін. Крім того, під питанням участь Модріча – Лука тільки-но відновився від пошкодження, а попереду Ель Класіко. Marca впевнена, що хорват вийде у старті, однак Карло Анчелотті заявив про сумніви щодо його готовності. Всі інші гравці – в строю.

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Шахтар прилетів у Мадрид з новачком Назариною, але без травмованого Корнієнка. Інших проблем зі складом у Ігора Йовічевіча немає.

Орієнтовні склади на матч Реал Мадрид – Шахтар

Реал Мадрид: Лунін – Карвахаль, Мілітао, Алаба, Менді – Чуамені, Кроос, Модріч – Вальверде, Бензема, Вінісіус

Шахтар: Трубін – Тейлор, Бондар, Матвієнко, Конопля – Степаненко, Бондаренко – Швед, Судаков, Мудрик – Сікан

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

Букмекери максимально скептично налаштовані щодо шансів Шахтаря на перемогу, та і на нічию коефіцієнт коливається між 8.0 та 8.5. Інакшого ніхто й не очікував. Карло Анчелотті знову випустить основний склад (тому що він його майже не змінює), Бензема вийде заряджений, а Вінісіус мучитиме Тейлора. Без валідолу цей матч краще не дивитись.

Шанси на нічию є і вони зовсім не мізерні. Донеччани однозначно здатні створити Реалу проблеми. Тим не менш, ми поставимо на перемогу "вершкових" – просто тому, що було б наївно прогнозувати щось інше.

Сенсації на те й сенсації, аби бути несподіваними, однак по факту різниця між рівнем команд просто космічна. Та і фарт вічним не буває – його запаси вичерпані "гірниками" ще у попередніх двох турах.

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