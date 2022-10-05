Главный тренер Вереса Юрий Вирт не слишком верит в шансы своего бывшего клуба сотворить чудо против Реала.

"Шахтер против действующего победителя Лиги чемпионов. Есть ли у дончан шансы? Шансы всегда есть, однако нужно реально смотреть на вещи – где испанцы и где мы?"

Реал – Шахтер: где смотреть матч Лиги чемпионов

Реал достаточно мощно смотрится, много забивает. Впрочем, оборона королевского клуба не безгрешна. Так что, думаю, на свой гол Шахтер наиграет. Однако этого будет мало – прогнозирую 3:1", – резюмировал Вирт в комментарии FootBoom.

Напомним, поединок между Реалом и Шахтером состоится сегодня, 5 октября, в Мадриде. Начало встречи в 22:00. После 2-х туров "горняки" идут в турнирной таблице группы F с 4 очками вторыми, отставая от "сливочных" на 2 пункта.

Реал Мадрид – Шахтер: анонс матча Лиги чемпионов