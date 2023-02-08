Під час переможного матчу проти Манчестер Сіті (1:0) 36-річний кіпер отримав травму коліна, через що ризикує вилетіти надовго, стверджує The Telegraph.

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Для лікування пошкодження Льорісу не потрібно проводити операцію, проте термін відсутність становитиме близько 8 тижнів. Це означає, що чемпіон світу-2018 точно пропустить матчі плей-офф Ліги чемпіонів проти Мілана, які заплановані на 14 лютого та 8 березня.

Цього сезону Уго провів 27 поєдинків в АПЛ та ЛЧ, 9 з них йому вдалось відстояти на нуль. Його контракт з Тоттенхемом розрахований до літа 2024 року.

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